Exposition ArTYPIQUE Théâtre de Lunéville Lunéville

‘ArTYPIQUE expositions’ investit à nouveau le Théâtre de Lunéville pour les fêtes de fin d’année et convie le public à un voyage artistique intitulé Par-delà l’instant .
Du 20 au 23 décembre, de 14h à 19h. Entrée libre.Tout public
Théâtre de Lunéville 37 Rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr
English :
?ArTYPIQUE expositions? once again takes over the Théâtre de Lunéville for the festive season, inviting the public on an artistic journey entitled Par-delà l?instant ( Beyond the moment ).
December 20 to 23, 2pm to 7pm. Free admission.
