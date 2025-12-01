Exposition ArTYPIQUE Théâtre de Lunéville Lunéville

Exposition ArTYPIQUE

Théâtre de Lunéville 37 Rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Lundi Lundi 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

‘ArTYPIQUE expositions’ investit à nouveau le Théâtre de Lunéville pour les fêtes de fin d’année et convie le public à un voyage artistique intitulé Par-delà l’instant .

Du 20 au 23 décembre, de 14h à 19h. Entrée libre.Tout public

Théâtre de Lunéville 37 Rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr

?ArTYPIQUE expositions? once again takes over the Théâtre de Lunéville for the festive season, inviting the public on an artistic journey entitled Par-delà l?instant ( Beyond the moment ).

December 20 to 23, 2pm to 7pm. Free admission.

