Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Festival Écrire la nature #5 Béost
vendredi 18 septembre 2026 · Béost
Informations pratiques
Béost
Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Festival Écrire la nature #5
Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:15:00
Date(s) :
2026-09-18
L’exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon, de Bernard Lassalle, pyrénéiste (Arudy), sera exposée au château de Béost pendant la durée du festival. .
Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ecrirelanature.com
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English : Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Festival Écrire la nature #5
L’événement Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Festival Écrire la nature #5 Béost a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées