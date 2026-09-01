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Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Festival Écrire la nature #5 Béost

vendredi 18 septembre 2026 · Béost

Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Festival Écrire la nature #5 Béost

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Château de Béost
Ville
64440 Béost
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Béost

Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Festival Écrire la nature #5

Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:15:00

Date(s) :
2026-09-18

L’exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon, de Bernard Lassalle, pyrénéiste (Arudy), sera exposée au château de Béost pendant la durée du festival.   .

Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@ecrirelanature.com

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English : Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Festival Écrire la nature #5

L’événement Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Festival Écrire la nature #5 Béost a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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