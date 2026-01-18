Exposition | Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente

Exposition | Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente

Début : Lundi 2026-01-20

fin : 2026-02-14

Sept artistes de l’Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil nous font le plaisir d’exposer leurs œuvres.

Pastels, Huiles, Aquarelles.

Vernissage vendredi 23 janvier 2026 à 18h.

English : Exhibition | Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil

Seven artists from the Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil are pleased to exhibit their work.

Pastels, oils, watercolors.

Opening: Friday January 23, 2026 at 6pm.

