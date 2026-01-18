Exposition | Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente
Exposition | Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente mardi 20 janvier 2026.
Exposition | Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil
Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-01-20
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-01-20
Sept artistes de l’Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil nous font le plaisir d’exposer leurs œuvres.
Pastels, Huiles, Aquarelles.
Vernissage vendredi 23 janvier 2026 à 18h.
.
Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 58 98 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exhibition | Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil
Seven artists from the Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil are pleased to exhibit their work.
Pastels, oils, watercolors.
Opening: Friday January 23, 2026 at 6pm.
L’événement Exposition | Association Amicale Laïque Section Loisirs Créatifs de Sireuil Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-01-15 par Destination Cognac