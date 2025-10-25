Exposition Astérix® et la mer Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-en-Cotentin

Exposition Astérix® et la mer

Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-07

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-02-07

Cette nouvelle exposition de La Cité de la Mer, à retrouver dans la nef d’accueil, vous plonge avec humour dans l’univers maritime de la célèbre bande dessinée aventures en mer, drakkars, voyages et rencontres extraordinaires, créatures aquatiques étonnantes… Astérix, Obélix et Idéfix ont de nombreuses fois répondu à l’appel du large et vous embarquent cette fois-ci avec eux !

Sous la grande voûte de la Gare Maritime Transatlantique vous découvrirez des cases extraites de nombreuses bandes dessinées mettant en lumière comment nos héros préférés ont traversé des fleuves, des mers et même des océans sans que le ciel ne leur tombe sur la tête ! L’occasion de comprendre comment, contre vents et marées, l’univers marin est représenté dans les cases des bandes dessinées d’Astérix.

Si le village situé en bord de mer semble être installé en Bretagne, c’est ici en Normandie et même au cœur du Cotentin que la nouvelle exposition Astérix et la mer jette l’ancre. En famille vous pourrez relire avec plaisir certaines planches et jouer ensemble à des dispositifs ludiques comme un jeu de Memory prévu pour les plus petits.

Sur des écrans tactiles vous retracerez ensemble les voyages de nos irréductibles gaulois.

Les enfants pourront s’approprier les contenus grâce à des textes spécialement rédigés pour eux sous forme de questions/réponses. Y avait-il un village gaulois dans le Cotentin ? Faisaient-ils, à l’instar d’Ordralfabétix, venir leurs poissons depuis Lutèce ? Ils le découvriront dans la nouvelle exposition de La Cité de la Mer.

Astérix® et la mer est une exposition réalisée sous le commissariat de Nicolas Tellop, rédacteur en chef des Cahiers de la BD avec la collaboration des équipes de La Cité de la Mer et des éditions Albert René, et en partenariat avec Ouest-France.

Horaires selon ouverture de La Cité de la Mer. .

Gare Maritime Transatlantique Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 20 26 69

English : Exposition Astérix® et la mer

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Astérix® et la mer Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cotentin