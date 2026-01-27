Exposition Astérix et Obélix Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
Exposition Astérix et Obélix
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Du 21 février au 7 mars au Pôle Culturel
Exposition Astérix et Obélix Parcours d’énigmes dans l’univers de la bande dessinée pour le plus grand plaisir des petits et des grands (à partir de 7 ans). Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque .
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr
English : Exposition Astérix et Obélix
