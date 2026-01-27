Exposition Astérix et Obélix Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Exposition Astérix et Obélix

Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Exposition Astérix et Obélix Parcours d’énigmes dans l’univers de la bande dessinée pour le plus grand plaisir des petits et des grands (à partir de 7 ans). Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque .

Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr

