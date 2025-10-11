Exposition Astrid Bromure, la fabrication d’une bande dessinée

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-05-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Plongez dans les coulisses de la création d’une bande dessinée avec Astrid Bromure, l’héroïne pétillante imaginée par Fabrice Parme.

De la première idée à l’album papier, découvrez toutes les étapes qui donnent vie à une BD

écrire, dessiner, relier, distribuer et enfin vendre… c’est toute la chaîne du livre qui se dévoile !

Avec un livret-jeu autour de la bande dessinée. Une exposition ludique et instructive pour tous les curieux du 9ème art ! .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

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English :

L’événement Exposition Astrid Bromure, la fabrication d’une bande dessinée Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne