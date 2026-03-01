Exposition Astrid Lindgren Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Exposition Astrid Lindgren Bibliothèque Astrid Lindgren Paris mardi 10 mars 2026.
Grâce à la bibliothèque patrimoniale de l’Heure Joyeuse, venez découvrir des livres d’Astrid Lindgren, publiés ici et ailleurs, de 1945 à aujourd’hui…
Vous pourrez aussi consulter des panneaux illustrant l’histoire d’Astrid et Fifi, tirés d’une exposition de
l’ambassade de Suède en France et l’Institut Suédois à Paris.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Découvrez Fifi, Rasmus, Kati et plein d’autres personnages inventés par Astrid Lindgren.
Du mardi 10 mars 2026 au samedi 20 juin 2026 :
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-10T01:00:00+01:00
fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Astrid Lindgren et trouvez le meilleur itinéraire