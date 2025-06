Exposition At Home #6 Bibliothèque des Annonciades Boulogne-sur-Mer 21 juin 2025 07:00

Exposition At Home #6 Bibliothèque des Annonciades 18 Pl. de la Résistance Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

L’exposition annuelle d’une sélection de travaux réalisés par les élèves de l’EMA a lieu cette année sur deux lieux et 2 temps. Autour du thème des utopies, fil conducteur de l’année 2024-2025, elle donne à voir comment ces visions idéales du monde nourrissent la créativité, l’imaginaire et nterrogent notre manière de vivre ensemble.

At Home #6 est une invitation à imaginer d’autres futurs possibles à travers les regards et les productions artistiques des élèves.

L’exposition est visible du 21 juin au 5 juillet à l’EMA et du 21 juin au 30 août dans la galerie du cloître de la bibliothèque des Annonciades .

