Exposition atelier artistique d’Homécourt Jarny
Exposition atelier artistique d’Homécourt Jarny vendredi 24 avril 2026.
Exposition atelier artistique d’Homécourt
37 rue des écoles Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Atelier artistique d’Homécourt
Exposition Peinture & Modelage
Entrée libre
Vernissage le vendredi 24 avril à 18hTout public
0 .
37 rue des écoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54
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English :
Homécourt Art Workshop
Painting & Modeling exhibition
Free admission
Opening on Friday, April 24 at 6 pm
L’événement Exposition atelier artistique d’Homécourt Jarny a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL
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