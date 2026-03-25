Exposition atelier artistique d’Homécourt Jarny

Exposition atelier artistique d'Homécourt 37 rue des écoles Jarny 2026-04-24

Exposition atelier artistique d’Homécourt Jarny vendredi 24 avril 2026.

Exposition atelier artistique d’Homécourt

37 rue des écoles Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Atelier artistique d’Homécourt
Exposition Peinture & Modelage
Entrée libre
Vernissage le vendredi 24 avril à 18hTout public
0  .

37 rue des écoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Homécourt Art Workshop
Painting & Modeling exhibition
Free admission
Opening on Friday, April 24 at 6 pm

L’événement Exposition atelier artistique d’Homécourt Jarny a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL

À voir aussi à Jarny (Meurthe-et-Moselle)