Vitrac

Exposition Atelier de l’Ecole Buisonniere

Salle de la Mairie Vitrac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Les amis de Vitrac présentent les oeuvres des élèves de l’Atelier de l’Ecole Buisonnieres.

Rendez-vous le 23 et 24 Mai, salle de la marie à Vitrac.

Cours et Stages de Peinture et Dessin au bourg de Vitrac. .

Salle de la Mairie Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 94 98 35

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English : Exposition Atelier de l’Ecole Buisonniere

L’événement Exposition Atelier de l’Ecole Buisonniere Vitrac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir