Exposition Atelier de l’Ecole Buisonniere Vitrac
Exposition Atelier de l’Ecole Buisonniere Vitrac samedi 23 mai 2026.
Vitrac
Exposition Atelier de l’Ecole Buisonniere
Salle de la Mairie Vitrac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Les amis de Vitrac présentent les oeuvres des élèves de l’Atelier de l’Ecole Buisonnieres.
Rendez-vous le 23 et 24 Mai, salle de la marie à Vitrac.
Cours et Stages de Peinture et Dessin au bourg de Vitrac. .
Salle de la Mairie Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 94 98 35
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English : Exposition Atelier de l’Ecole Buisonniere
L’événement Exposition Atelier de l’Ecole Buisonniere Vitrac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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