Exposition Atelier Do Office de tourisme Carry-le-Rouet

Exposition Atelier Do

Du 01/02 au 28/02/2026 tous les jours. Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-28

2026-02-01

Venez admirer les oursins en céramique et autres sculptures de Dorothée Estevez à l’occasion de sa première exposition à l’Office de tourisme de Carry-le-Rouet.

Dorothée crée des oursins en céramique originaux et colorés, mais aussi d’autres créations inspirées de la mer.

Mettre en valeur et proposer des oursins à Carry-le-Rouet, capitale du plus célèbre des échinodermes, n’a rien d’original. Sauf que ceux de Dorothée sont, eux, originaux et d’une élégance bluffante. Déclinés en différentes dimensions, plusieurs couleurs et presque autant de graphismes, ils sont une des attractions de la boutique de l’Office du tourisme de Carry-le-Rouet. Un village où Dorothée a créé sa microentreprise, l’Atelier Do.



La boutique de l’Office du tourisme, est d’ailleurs un des seuls endroits où découvrir et acquérir ses pièces uniques. .

Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

English :

Come and admire the ceramic sea urchins and other sculptures by Dorothée Estevez at her first exhibition at the Carry-le-Rouet Tourist Office.

