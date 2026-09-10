Informations pratiques

Exposition-atelier « Images Vivantes » de l’artiste Yaacov Agam, produite par le Centre Pompidou 19 et 20 septembre Salle Alhéna – Résidence Alhéna Haute-Savoie

Gratuit, limité à 12 enfants (obligatoirement accompagnés d’un adulte), réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

L’artiste Yaacov Agam fait découvrir aux enfants son univers artistique, à travers une exposition-atelier produite par le Centre Pompidou.

Plongez au cœur de la quatrième dimension, celle du mouvement et de la transformation.

À travers cette exposition-atelier, enfants et parents sont invités à manipuler, bouger, observer les effets optiques et se laisser porter par la magie des transformations.

Huit dispositifs imaginés par l’artiste amènent l’enfant à enrichir chaque découverte, de la plus simple à la plus complexe, afin de développer les fondements de sa sensibilité visuelle.

Les enfants peuvent ainsi explorer à l’infini des compositions de lignes, faire surgir, en se déplaçant, des images simultanées, découvrir la dynamique des couleurs, peindre à l’aide des touches d’une palette géante ou encore éclairer l’espace avec leur voix.

Attention : La station étant fermée en intersaison, aucun commerce, restaurant ou hébergement ne sera ouvert ce week-end-là : seul le Centre d’Art accueillera le public.

Les visiteurs sont invités à prévoir leur pique-nique. La route d’accès est ouverte et le parking P2, à Flaine Forum, est gratuit.

Salle Alhéna – Résidence Alhéna Front de Neige, Résidence Alhéna, Niveau -3 74300 Flaine Magland 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 90 41 73 [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/11143/104845 »}] La salle Alhéna est une salle multi-fonctions située au rez-de-jardin de la résidence Alhéna à Flaine Front de neige. Elle accueille notamment des expositions dédiée au jeune public. Accès piéton depuis Flaine Forum :

L’exposition se situe au niveau -3 de la résidence Alhéna. La salle Alhéna est accessible depuis l’ascenseur au fond de Flaine Forum à coté de la sculpture monumentale « Tête de Femme » de Pablo Picasso.

Vous venez en voiture ? Le parking le plus proche est celui du P1. Une fois garé, suivez la direction de la résidence Alhéna à Flaine Front de Neige et tournez à droite avant d’arriver au parking de l’hôtel Alhéna.

L’artiste Yaacov Agam fait découvrir aux enfants son univers artistique, à travers une exposition-atelier produite par le Centre Pompidou.

©Hervé Veronese