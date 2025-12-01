Exposition Atelier Le C Épinal

Exposition Atelier Le C

13 Boulay de la Meurthe Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Atelier et résidence du peintre (spinalien) Jean-Marie Cherruault, le C est un nouveau lieu d’art partagé. Pour sa première édition, il s’ouvre le temps d’un long week-end où deux artistes, l’hôte et son invitée, dialogueront d’une pièce à l’autre, par cimaises interposées.

Le concept convie à une invitation simple et chaleureuse, où l’accueil des regards et la convivialité donneront une tonalité différente sur les deux dernières années de création du peintre, entre œuvres figuratives et non-figuratives. D’habitude embaumés par les vapeurs de peinture à l’huile et de térébenthine, les murs se pareront également des photographies en noir profond et gris délicats de l’imagière photo nancéienne Pauline Corto.

Retenez donc, le C comme Clair-obscur , Confidence ou encore Curiosité … pour ce lieu privé à l’esprit libre.Tout public

0 .

13 Boulay de la Meurthe Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 7 83 41 15 33

English :

The studio and residence of Spinal painter Jean-Marie Cherruault, C is a new venue for shared art. For its first edition, it will be open for a long weekend, during which two artists, the host and his guest, will engage in a dialogue from one room to the next, through the interposed picture rails.

The concept is a simple and warm invitation, where the welcoming glances and conviviality will give a different tone to the painter?s last two years of creation, between figurative and non-figurative works. Usually scented with the fumes of oil paint and turpentine, the walls will also be adorned with the deep black and delicate grey photographs of Nancy-based photojournalist Pauline Corto.

Remember the C for Clair-obscur , Confidence or Curiosity ? for this free-spirited private space.

German :

Das C ist ein neuer Ort der gemeinsamen Kunst, ein Atelier und Wohnort des Malers Jean-Marie Cherruault aus Spinal. In seiner ersten Ausgabe öffnet er sich für ein langes Wochenende, an dem zwei Künstler, der Gastgeber und sein Gast, von einem Raum zum anderen über die Wände hinweg miteinander in Dialog treten.

Das Konzept lädt zu einer einfachen und herzlichen Einladung ein, bei der der Empfang der Blicke und die Geselligkeit den letzten beiden Schaffensjahren des Malers einen anderen Ton verleihen, zwischen figurativen und nicht-figurativen Werken. Die Wände, die normalerweise von den Dämpfen der Ölfarbe und des Terpentins erfüllt sind, werden auch mit tiefschwarzen und grauen Fotografien der Fotografin Pauline Corto aus Nancy geschmückt sein.

Merken Sie sich also das C wie Clair-obscur , Confidence oder auch Curiosité ? für diesen privaten Ort mit freiem Geist.

Italiano :

Studio e residenza del pittore spinese Jean-Marie Cherruault, C è un nuovo luogo per l’arte condivisa. Per la sua prima edizione, sarà aperto per un lungo fine settimana, durante il quale due artisti, il padrone di casa e il suo ospite, dialogheranno da una stanza all’altra, attraverso i binari interposti.

Il concetto è un invito semplice e caloroso, dove gli sguardi accoglienti e la convivialità daranno un tono diverso agli ultimi due anni di creazione del pittore, tra opere figurative e non. Solitamente profumate con i fumi dei colori a olio e della trementina, le pareti saranno anche adornate dalle fotografie in nero profondo e grigio delicato della fotoreporter di Nancy Pauline Corto.

Ricordate la C di Clair-obscur , Confidence o Curiosity ? per questo luogo privato dallo spirito libero.

Espanol :

Estudio y residencia del pintor espinalense Jean-Marie Cherruault, C es un nuevo lugar para el arte compartido. En su primera edición, estará abierto durante un largo fin de semana, durante el cual dos artistas, el anfitrión y su invitado, entablarán un diálogo de una habitación a otra, a través de los rieles de cuadros interpuestos.

El concepto es una invitación sencilla y cálida, donde las miradas acogedoras y la convivencia darán un tono diferente a los dos últimos años de creación del pintor, entre obras figurativas y no figurativas. Habitualmente perfumadas con los vapores de la pintura al óleo y la trementina, las paredes también estarán adornadas con las fotografías en negro profundo y gris delicado de la fotoperiodista de Nancy Pauline Corto.

Recuerde la C de Clair-obscur , Confidence o Curiosity … para este lugar privado de espíritu libre.

L’événement Exposition Atelier Le C Épinal a été mis à jour le 2025-11-16 par OT EPINAL ET SA REGION