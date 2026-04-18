Exposition Atelier Passage secret AtelierTer Audierne

Exposition Atelier Passage secret

AtelierTer 27 rue Louis Pasteur Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

AtelierTer accueille dans son espace l’Atelier Passage Secret, céramistes dans le Limousin.

Passage secret est un duo créatif composé de Yaël Malignac et Guillaume Descoings.

Ils partagent la passion de la recherche et du défi technique, ainsi que l’envie de beau et de poésie à travers la matière porcelaine.

Leurs pièces sont au croisement de tous ces chemins, tantôt bulles évanescentes, éclaboussures suspendues, parchemins égrenant une pensée, bottes de sept lieux…

L’eau n’est jamais loin, la nature et l’écriture non plus.

La base de coulage nous permet toutes les audaces de finesse et de couleurs, pour ensuite mieux détourner la pièce et la rendre œuvre unique. .

AtelierTer 27 rue Louis Pasteur Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 60 72 11 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Atelier Passage secret

L’événement Exposition Atelier Passage secret Audierne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz