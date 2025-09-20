Exposition « Atelier Peau d’âme » du centre hospitalier de Montfavet Cloître Saint-Louis Avignon

Exposition « Atelier Peau d’âme » du centre hospitalier de Montfavet 20 et 21 septembre Cloître Saint-Louis Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les participants de cet atelier ont entrepris un nouveau travail axé sur la transformation de meubles et objets, véritables métamorphoses, ils vont devenir créatures, objets de curiosité fantasmagoriques, magiques, ludiques… Toutes sortes de détournements sont à l’œuvre : excroissances, assemblages, ornementations, patines, incrustations qui donneront naissance à des œuvres à la fois insolites et précieuses.

L’hôpital de Montfavet s’affirme comme un partenaire majeur et souhaite déployer des propositions artistiques et singulières autour de la thématique de la curiosité, curiosité comme levier de rencontres humaines, de découvertes artistiques audacieuses.

Les ateliers de psychothérapie à médiation créatrice de l’hôpital font le pari de la création comme œuvre de soins et développent des projets originaux et pluridisciplinaires (danse, théâtre, écriture, peinture, sculpture, bricologie artistique) afin de de changer le regard porté sur la santé mentale et la psychiatrie.

Cloître Saint-Louis 20, rue du Portail Boquier 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

