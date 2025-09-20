Exposition atelier Vitrail Centre Langevin Grande-Synthe

Exposition atelier Vitrail Centre Langevin Grande-Synthe samedi 20 septembre 2025.

Exposition atelier Vitrail 20 et 21 septembre Centre Langevin Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association “Le Vitrail” Unique association permettant d’apprendre la technique du vitrail au nord de Paris, le Vitrail vous accueille “hors-les-murs” pour découvrir cet art ancestral et quelques pièces réalisées par les membres de l’atelier.

Centre Langevin rue Cortot 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

Le programme des Journées du patrimoine 2025 se dévoile. Elles vous ouvriront les portes de bâtiments et d’espaces, souvent inaccessibles au public le reste de l’année. Famille journées du patrimoine

Joelle Pillet -Atelier le Vitrail GS