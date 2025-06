Exposition « Ateliers croisés » Grange aux Dîmes Cambremer 8 juillet 2025 10:00

Calvados

Exposition « Ateliers croisés » Grange aux Dîmes 3 Rue du Chanoine Lanier Cambremer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-08

Entre art et artisanat, l’exposition qui aura lieu du 8 au 13 juillet 2025 à la Grange aux Dîmes de Cambremer réunit :

Pauline BATAILLE Artiste peintre (Atelier du Petit Val),

Stéphanie CORD’HOMME Mosaïste (Au Cœur d’Emaux),

Stéphanie ESNEAULT Céramiste (Expression Terre),

et Camille LESECQ Styliste modéliste.

Dans leurs domaines respectifs, chacune transforme des matériaux bruts en œuvres uniques et intemporelles. Leurs dernières créations (textiles, sculptures, céramiques, mosaïques, peintures, bijoux…) se mêleront avec harmonie dans l’espace de la Grange aux Dîmes de Cambremer.

Évoquant l’atmosphère d’un atelier, l’exposition sera rythmée par des démonstrations de leurs savoir-faire.

Les visiteurs auront également l’opportunité de participer à des ateliers d’initiation et de découverte de la Mosaïque, du Modelage de la Terre ou de la Couture. Tarifs, renseignements et inscriptions sur demande.

Un moment privilégié où créativité et artisanat se rencontrent !

Grange aux Dîmes 3 Rue du Chanoine Lanier

Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 08 95 94 67

English : Exposition « Ateliers croisés »

Between art and craft, the exhibition which will take place from July 8 to 13, 2025 at the Grange aux Dîmes in Cambremer brings together :

Pauline BATAILLE Painter (Atelier du Petit Val),

Stéphanie CORD?HOMME Mosaic artist (Au C?ur d?Emaux),

Stéphanie ESNEAULT _ Ceramist (Expression Terre),

and Camille LESECQ Fashion designer.

In their respective fields, each transforms raw materials into unique, timeless works. Their latest creations (textiles, sculptures, ceramics, mosaics, paintings, jewelry?) will blend harmoniously in the space of the Grange aux Dîmes de Cambremer.

Evoking the atmosphere of a workshop, the exhibition will be punctuated by demonstrations of their skills.

Visitors will also have the opportunity to take part in introductory and discovery workshops in mosaics, clay modeling and sewing. Prices, information and registration on request.

A privileged moment where creativity and craftsmanship meet!

German : Exposition « Ateliers croisés »

Die Ausstellung, die vom 8. bis 13. Juli 2025 in der Grange aux Dîmes in Cambremer stattfindet, vereint Kunst und Kunsthandwerk:

Pauline BATAILLE Malerin (Atelier du Petit Val),

Stéphanie CORD?HOMME Mosaikkünstlerin (Au C?ur d’Emaux),

Stéphanie ESNEAULT Keramikerin (Expression Terre),

und Camille LESECQ Modedesignerin.

In ihren jeweiligen Bereichen verwandelt jede von ihnen rohe Materialien in einzigartige und zeitlose Kunstwerke. Ihre neuesten Kreationen (Textilien, Skulpturen, Keramiken, Mosaike, Gemälde, Schmuck usw.) werden in der Zehntscheune von Cambremer harmonisch miteinander verschmelzen.

Die Ausstellung erinnert an die Atmosphäre eines Ateliers und wird von Demonstrationen ihrer Fertigkeiten begleitet.

Die Besucher haben außerdem die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen, in denen sie Mosaik, Tonmodellierung und Nähen kennenlernen können. Preise, Informationen und Anmeldungen auf Anfrage.

Ein besonderer Moment, in dem sich Kreativität und Kunsthandwerk begegnen!

Italiano :

Un connubio tra arte e artigianato, la mostra, in programma dall’8 al 13 luglio 2025 alla Grange aux Dîmes di Cambremer, riunisce :

Pauline BATAILLE Pittrice (Atelier du Petit Val),

Stéphanie CORD?HOMME Artista del mosaico (Au C?ur d?Emaux),

Stéphanie ESNEAULT Ceramista (Expression Terre),

e Camille LESECQ stilista.

Nei rispettivi campi, ognuna trasforma le materie prime in opere uniche e senza tempo. Le loro ultime creazioni (tessuti, sculture, ceramiche, mosaici, dipinti, gioielli, ecc.) si fonderanno armoniosamente nella Grange aux Dîmes di Cambremer.

La mostra, che evoca l’atmosfera di un laboratorio, sarà scandita da dimostrazioni delle loro abilità.

I visitatori avranno anche la possibilità di partecipare a laboratori introduttivi di mosaico, modellazione dell’argilla e cucito. Prezzi, informazioni e iscrizioni su richiesta.

Un momento speciale dove creatività e artigianato si incontrano!

Espanol :

Mezcla de arte y artesanía, la exposición, que se celebra del 8 al 13 de julio de 2025 en la Grange aux Dîmes de Cambremer, reúne a :

Pauline BATAILLE Pintora (Atelier du Petit Val),

Stéphanie CORD?HOMME Mosaiquista (Au Cœur d’Emaux),

Stéphanie ESNEAULT Ceramista (Expression Terre),

y Camille LESECQ Diseñadora de moda.

En sus respectivos campos, cada una transforma las materias primas en obras únicas e intemporales. Sus últimas creaciones (textiles, esculturas, cerámicas, mosaicos, pinturas, joyas, etc.) se mezclarán armoniosamente en la Grange aux Dîmes de Cambremer.

Evocando la atmósfera de un taller, la exposición estará salpicada de demostraciones de sus habilidades.

Los visitantes también podrán participar en talleres de iniciación al mosaico, al modelado en arcilla y a la costura. Precios, información e inscripción previa petición.

Un momento especial de encuentro entre creatividad y artesanía

