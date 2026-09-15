Exposition – Ateliers Ouverts d’Artistes – Association Gaspart Ateliers sur la Rochelle, l’agglomération et le département La Rochelle

vendredi 2 octobre 2026 · Ateliers sur la Rochelle, l'agglomération et le département · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Exposition – Ateliers Ouverts d’Artistes – Association Gaspart

Ateliers sur la Rochelle, l’agglomération et le département 2 rue Jeanne Jugan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 11:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Le week-end des ateliers ouverts revient cette année début octobre, plus de 80 artistes vous accueillent dans leurs ateliers sur La Rochelle et l’agglo et le département

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Ateliers sur la Rochelle, l’agglomération et le département 2 rue Jeanne Jugan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 97 13 94 assogaspart@gmail.com

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English :

The Open Studios Weekend returns this year in early October, with more than 80 artists welcoming you to their studios in La Rochelle, the surrounding area, and the department.

L’événement Exposition – Ateliers Ouverts d’Artistes – Association Gaspart La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Nous La Rochelle