Informations pratiques

Argentan

Exposition « Atemporelle Dentelle »

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Atemporelle dentelle

La Chapelle Saint-Nicolas expose les collections

de dentelles de la Ville d’Argentan et de l’association

Des fuseaux à l’aiguille, Dentelles aux fils de l’Orne.

Voyage au cœur d’un patrimoine d’exception, un savoir faire ancestral réinventé par

la créativité des dentellières d’aujourd’hui.

Exposition tout public, accès libre du mardi au samedi de 14h00 à 18h00

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition « Atemporelle Dentelle »

L’événement Exposition « Atemporelle Dentelle » Argentan a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres d’Argentan Intercom