Exposition « Atemporelle Dentelle » Place du marché Argentan
mercredi 16 septembre 2026 · Place du marché · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Exposition « Atemporelle Dentelle »
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Atemporelle dentelle
La Chapelle Saint-Nicolas expose les collections
de dentelles de la Ville d’Argentan et de l’association
Des fuseaux à l’aiguille, Dentelles aux fils de l’Orne.
Voyage au cœur d’un patrimoine d’exception, un savoir faire ancestral réinventé par
la créativité des dentellières d’aujourd’hui.
Exposition tout public, accès libre du mardi au samedi de 14h00 à 18h00
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
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English : Exposition « Atemporelle Dentelle »
L’événement Exposition « Atemporelle Dentelle » Argentan a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres d’Argentan Intercom
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