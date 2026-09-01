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Exposition « Atemporelle Dentelle » Place du marché Argentan

mercredi 16 septembre 2026 · Place du marché · Argentan

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place du marché
Adresse
Chapelle Saint-Nicolas
Ville
61200 Argentan
Département
Orne
Tarif

Argentan

Exposition « Atemporelle Dentelle »

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Atemporelle dentelle

La Chapelle Saint-Nicolas expose les collections
de dentelles de la Ville d’Argentan et de l’association
Des fuseaux à l’aiguille, Dentelles aux fils de l’Orne.

Voyage au cœur d’un patrimoine d’exception, un savoir faire ancestral réinventé par
la créativité des dentellières d’aujourd’hui.

Exposition tout public, accès libre du mardi au samedi de 14h00 à 18h00

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel   .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67 

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English : Exposition « Atemporelle Dentelle »

L’événement Exposition « Atemporelle Dentelle » Argentan a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres d’Argentan Intercom

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