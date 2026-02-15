Exposition Atlas des territoires féminins Le Villare Villers-sur-Mer
Exposition Atlas des territoires féminins Le Villare Villers-sur-Mer jeudi 18 juin 2026.
Villers-sur-Mer
Exposition Atlas des territoires féminins
Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-18 10:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Cette exposition rassemble des portraits de femmes issues de diverses cultures, mises en scène dans leur environnement à travers paysages et objets du quotidien. L’artiste, Leïla Beyk, propose une vision sensible, multiple et nuancée du féminin.
Cette exposition rassemble des portraits de femmes issues de diverses cultures, mises en scène dans leur environnement à travers paysages et objets du quotidien. L’artiste, Leïla Beyk, propose une vision sensible, multiple et nuancée du féminin. Nourries d’influences classiques et d’images contemporaines, ces oeuvres explorent une grande diversité de techniques huile, acrylique, encre de Chine et aquarelle. Une sélection de peintures abstraites réalisées entre 2016 et 2022 vient enrichir l’ensemble. .
Le Villare 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65
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English : Exposition Atlas des territoires féminins
This exhibition brings together portraits of women from different cultures, portrayed in their environment through landscapes and everyday objects. The artist, Leïla Beyk, offers a sensitive, multiple and nuanced vision of the feminine.
L’événement Exposition Atlas des territoires féminins Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-03 par OT SPL Deauville
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