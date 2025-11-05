Exposition Atout port, les territoires jouent carte sur table Musée du Prieuré Harfleur

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-05

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-05

Le Havre Port center est un groupement à vocation pédagogique et concernant la découverte du monde portuaire. Il paraissait donc évident pour Harfleur qui a elle-même des origines portuaires forte et ancrés dans son histoire d’accueillir cette exposition qui permet à tous de comprendre les enjeux que représentent un port au XXI ème siècle. .

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09

