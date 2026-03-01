Exposition au 115 Galerie d’art Art et Littérature

115 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 14:00:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Le 115 Galerie d’art à Saint-Quentin accueille l’association Art et Littérature du jeudi 26 mars au mercredi 1er avril 2026 de 14h à 18h, pour une exposition placée sous le signe du Printemps regroupant différents talents.

Entrée libre et gratuite.

Le 115 Galerie d’art à Saint-Quentin accueille l’association Art et Littérature du jeudi 26 mars au mercredi 1er avril 2026 de 14h à 18h, pour une exposition placée sous le signe du Printemps regroupant différents talents.

Entrée libre et gratuite. .

115 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 60 115.galerie@saint-quentin.fr

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English :

The 115 Galerie d’art in Saint-Quentin welcomes the Art et Littérature association from Thursday March 26 to Wednesday April 1, 2026, from 2pm to 6pm, for a Spring exhibition of various talents.

Free admission.

L’événement Exposition au 115 Galerie d’art Art et Littérature Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-10 par OT du Saint-Quentinois