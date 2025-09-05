Exposition au 115 Galerie d’art Les Compagnons Artistes Saint-Quentin

115 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Le 115 Galerie d’art à Saint-Quentin accueille le collectif « Les Compagnons Artistes » du vendredi 5 au mercredi 10 septembre 2025.

Les artistes peintres, sculpteurs, plasticiens, vitraillistes sont originaires de la Région Hauts de France Somme, Oise, Pas de Calais et vont exposer pour la première fois dans l’Aisne et notamment à Saint Quentin.

Le collectif a souhaité également dans le cadre du centenaire de l’Art déco et des expositions spécifiques à Saint Quentin dont » Elégance et Modernité », demander aux artistes d’apporter une touche art déco à leurs oeuvres ou pour certains de réaliser une oeuvre Art déco apportant une cohérence avec les évènements en place dans la ville.

Ouverture en semaine de 14h à 18h, le week-end de 10h à 18h.

Entrée libre et gratuite. 0 .

115 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France compagnonsartistes@orange.fr

