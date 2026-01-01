Exposition au 115 Galerie d’art Serge, Nicole et Didier Dutfoy Saint-Quentin

Exposition au 115 Galerie d’art Serge, Nicole et Didier Dutfoy

115 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Début : 2026-01-16 14:00:00

fin : 2026-01-28 18:00:00

2026-01-16

La Galerie 115 rue d’Isle à Saint-Quentin accueille du 16 au 28 janvier 2026 de 14h à 18h une exposition réunissant Serge Dutfoy (peintures & illustrations), Nicole Dutfoy (tapisseries & broderies) et Didier Dutfoy (peintures & photos autour du jazz).

Vernissage vendredi 16 janvier à 17h30

Entrée libre et gratuite.

115 rue d'Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 60 manon.delamotte@saint-quentin.fr

English :

Galerie 115 rue d?Isle in Saint-Quentin will be hosting an exhibition featuring Serge Dutfoy (paintings & illustrations), Nicole Dutfoy (tapestries & embroideries) and Didier Dutfoy (jazz paintings & photos) from January 16 to 28, 2026 from 2pm to 6pm.

Opening: Friday January 16 at 5:30pm

Free admission.

