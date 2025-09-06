Exposition au Bastideum Monpazier

Exposition au Bastideum Monpazier samedi 6 septembre 2025.

8 rue Jean Galmot Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Début : 2025-09-06
fin : 2025-10-12

Le Bastideum refait une exposition.
5 artistes exposent leur œuvres peintures, aquarelles, gravures…   .

8 rue Jean Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12  contact@bastideum.fr

