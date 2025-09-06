Exposition au Bastideum Monpazier
Exposition au Bastideum Monpazier samedi 6 septembre 2025.
Exposition au Bastideum
8 rue Jean Galmot Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-09-06
Le Bastideum refait une exposition.
5 artistes exposent leur œuvres peintures, aquarelles, gravures… .
8 rue Jean Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12 contact@bastideum.fr
English : Exposition au Bastideum
German : Exposition au Bastideum
Italiano :
Espanol : Exposition au Bastideum
L’événement Exposition au Bastideum Monpazier a été mis à jour le 2025-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides