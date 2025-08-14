Exposition au Bel Ordinaire: Here comes the sun, it’s all right Les abattoirs Billère

Exposition au Bel Ordinaire: Here comes the sun, it’s all right

Les abattoirs Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-20

À Pau, Here Comes the Sun, It Is All Right de Camille Beauplan explore un monde en glissement, entre fonte des repères et tentatives de réparation. L’artiste collecte sons, images et matières lors de résidences en haute montagne, là où les glaciers s’emballent comme des corps et où la lumière se réfléchit à coups de miroirs. Son regard critique sur la techno-écologie renverse les perspectives. Sans centre ni hiérarchie, sa peinture évoque des paysages mouvants, fragiles, où chaque forme compte. Abstraction ou figuration ? À chacun de composer. Cette exposition marque le début d’un projet au long cours qui se poursuivra dans les Pyrénées françaises. .

Les abattoirs Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr

