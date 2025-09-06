Exposition « Au bon temps des illustrés » Maison de la bd Blois

Exposition « Au bon temps des illustrés » Maison de la bd Blois samedi 6 septembre 2025.

Exposition « Au bon temps des illustrés » Maison de la bd Blois 6 septembre – 31 octobre entrée gratuite

Présentation de divers illustrés anciens

De « L’Epatant » à « Vaillant », de « La Semaine de Suzette » à « Lisette », il y a un côté suranné chez ces publications aux illustrations colorées qui sentent le grenier et ses malles anciennes. La presse de jeunesse connaît un essor sans précédent au XXe siècle. S’adresser aux enfants par l’intermédiaire des périodiques est une idée de longue date, ils ont comme objectifs pédagogiques : instruire, éduquer et moraliser. Le terme qui les désigne le plus souvent est celui d’illustrés. Ils le doivent à la place très importante que l’image occupe à l’intérieur d’une même publication et contribuent à la formation intellectuelle et morale de la jeunesse.

Ouverture exceptionnelle les dimanches 21 septembre pour les Journées Européennes du Patrimoine et 12 octobre dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire.

Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés.

Site : [https://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires-2025/1188-au-bon-temps-des-illustres](https://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires-2025/1188-au-bon-temps-des-illustres)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-06T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T17:30:00.000+01:00

1



Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher