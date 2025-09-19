Exposition « Au bon temps des illustrés » Maison de la BD Blois

Exposition « Au bon temps des illustrés » Maison de la BD Blois vendredi 19 septembre 2025.

Exposition « Au bon temps des illustrés » 19 – 21 septembre Maison de la BD Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

De L’Epatant à Vaillant, de La Semaine de Suzette à Lisette, il y a un côté suranné chez ces publications aux illustrations colorées qui sentent le grenier et ses malles anciennes. La presse de jeunesse connaît un essor sans précédent au XXe siècle. S’adresser aux enfants par l’intermédiaire des périodiques est une idée de longue date, ils ont comme objectifs pédagogiques : instruire, éduquer et moraliser. Le terme qui les désigne le plus souvent est celui d’illustrés. Ils le doivent à la place très importante que l’image occupe à l’intérieur d’une même publication et contribuent à la formation intellectuelle et morale de la jeunesse.

La journée du vendredi est réservée aux scolaires et à leurs établissements.

Maison de la BD 3 rue des Jacobins, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 42 49 22 http://www.maisondelabd.com/ https://www.facebook.com/bdboum L’association BD Boum organise au sein de la maison de la BD, et ce pendant trois jours, un festival de bande-dessinée regroupant 22 000 visiteurs et 150 auteurs. La manifestation entend proposer un projet différent décliné à travers des orientations artistiques mais aussi pédagogiques, sociales et citoyennes. L’association a développé ses activités avec la création du Centre des Ressources Pédagogiques, connu sous le nom de la maison de la BD. Centre de Blois

De _L’Epatant_ à _Vaillant_, de _La Semaine de Suzette_ à _Lisette,_ il y a un côté suranné chez ces publications aux illustrations colorées qui sentent le grenier et ses malles anciennes. La presse …

DR