Rue Guillaume le Conquérant Saint-Valery-sur-Somme Somme

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-08-24 19:00:00

Date(s) :

2025-07-14 2025-08-11

De Christine Godin

Créations artisanales faites de bois flotté, de bois et de tissu. Divers objets de décoration intérieure et extérieure, inspirée par la baie et respectueuse de l’environnement. 0 .

Rue Guillaume le Conquérant Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 93 50 tourisme@ca-baiedesomme.fr

