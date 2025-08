Exposition « Au bord du ciel » Najac

Exposition « Au bord du ciel » Najac vendredi 8 août 2025.

Exposition « Au bord du ciel »

31-1 Rue du Bourguet Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-08-08

Embarquez au Bord du ciel de Nicole Pfund et de Gilles Bonnin à partir du 8 août pour la dernière exposition de l’été à la bibliothèque !

L’une est peintre et nous invite à prendre place dans ses tableaux (le motif de la chaise est un appel pour le spectateur), à plonger dans le silence en compagnie de ses personnages musiciens nichés dans des paysages magnétiques.

L’autre est sculpteur et sa bande d’oiseaux semblent s’être envolés d’un autre monde dont ils nous donneraient la clef de voûte!



Venez donc au vernissage le vendredi 8 août à 18h et profiter du marché d’artisanat d’art rue du Bourguet en même temps. .

31-1 Rue du Bourguet Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 52 81 39 87 bibliotheque@najac.fr

English :

Embark on Nicole Pfund and Gilles Bonnin’s Bord du ciel from August 8 for the last exhibition of the summer at the library!

German :

Begeben Sie sich ab dem 8. August an Bord von Nicole Pfunds und Gilles Bonnins Bord du ciel », der letzten Ausstellung des Sommers in der Bibliothek!

Italiano :

Unitevi a Nicole Pfund e Gilles Bonnin all’Edge of the Sky dall’8 agosto per l’ultima mostra dell’estate in biblioteca!

Espanol :

Únase a Nicole Pfund y Gilles Bonnin en Edge of the Sky a partir del 8 de agosto para la última exposición del verano en la biblioteca

L’événement Exposition « Au bord du ciel » Najac a été mis à jour le 2025-08-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)