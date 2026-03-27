EXPOSITION AU BORD DU CIEL OEUVRES DE NICOLE PFUND ET GILLES BONNIN Agde

EXPOSITION AU BORD DU CIEL OEUVRES DE NICOLE PFUND ET GILLES BONNIN

1 place Molière Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-10

Exposition de peintures de Nicole Pfund et de sculptures de Gilles Bonnin. Deux artistes qui vous invitent à découvrir leur univers poétique .

Si Nicole Pfund et Gilles Bonnin exposent ensemble, ce n’est pas un hasard. Leur rencontre a certainement eu lieu dans la dimension parallèle et onirique de la création artistique, et leurs univers poétiques offrent de bien émouvantes similitudes.

Le travail du sculpteur fait ici parfaitement écho à celui du peintre dans l’utilisation d’une matière brute, rugueuse, minérale, terrestre, paradoxe assumé pour parler de l’immatériel chant du monde, et nous en faire entendre la musique de l’espoir.

Nicole Pfund parle à nos yeux d’adultes avec le langage de l’enfance, celui des contes, de la poésie et du rêve. Elle met en scène, de longs personnages élégants aux têtes d’animaux.. Ces êtres hybrides, des animaux musiciens , semblent jouer une musique belle et nostalgique.

Unique tâche noire sur les couleurs douces des toiles, comme lavées par la pluie de l’oubli, leur regard étrangement humain raconte un rêve d’attente et de solitude, de temps suspendu. Les personnages de Nicole sont les miroirs de nos vies. Ils sont à l’image de notre fragilité et de notre richesse aussi. Ils jouent en couleurs une petite musique discrète, celle de la vie qui passe.

Car le propos est bien là, par son dessin et le choix précis de sa matière colorée, Nicole Pfund nous donne à voir et à entendre la symphonie de l’humaine destinée. Entre accord discordants et parfaits, entre recherche d’absolus et harmonies improbables, elle nous invite à une évidente empathie pour son personnage étonné de sa place dans ce monde, songeur sur le rôle qu’il a à y jouer.

Une mésange niche dans son atelier, une corneille l’accompagne durant 20 ans, et plein d’autres rencontres encore derrière la fenêtre, celle qui ouvre sur le jardin et ses oiseaux.

Gilles Bonnin sculpte ce qui le fascine, les oiseaux. Il parle à nos yeux d’adultes avec le langage de la poésie et du rêve. Cette mise en scène d’un bestiaire à plumes stylisé et imaginaire, nous fait découvrir la discrète vie de ceux qui peuvent voler. Chaque oeuvre raconte une histoire, image de fragilité et de surprises, ses zoizos, solitaires ou en groupe, semblent suspendus dans le temps. Avec bienveillance, installés dans leur cabane ou leur bateau, ils partagent leurs chansons avec le spectateur. Assemblage de matériaux, métal, céramique, osier, fil de cuivre, un subtil jeu s’installe entre le plein et le vide. Cela devient un équilibre précaire entre force et fragilité.

Dans ces sculptures, il se passe quelque chose de poétiquement aérien. Gilles Bonnin semble vouloir abolir le temps et l’espace, pour laisser nos imaginaires divaguer sur le chemin des oiseaux. Pierro Cavalleri.

Vernissage jeudi 9 avril, 18h30

#CULTURE

#EXPOSITION .

1 place Molière Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 65 80 direction.culture@ville-agde.fr

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English :

Exhibition of paintings by Nicole Pfund and sculptures by Gilles Bonnin. Two artists who invite you to discover their poetic universe.

L’événement EXPOSITION AU BORD DU CIEL OEUVRES DE NICOLE PFUND ET GILLES BONNIN Agde a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 ADT34