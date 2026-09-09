Exposition – Au bout du conte Bibliothèque de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud

Informations pratiques

Saint-Aubin-le-Cloud

Exposition – Au bout du conte

Bibliothèque de Saint-Aubin-le-Cloud 1 Rue des Écoles Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2027-01-02

Date(s) :

2026-10-05

L’exposition propose aux curieux de (re)découvrir 13 contes et de se poser la question : « Qu’y a-t-il au bout du conte ? ». Elle explore par ce biais des thèmes tels que l’enfance et la famille, la justice, le passage à l’âge adulte, etc. et s’interroge sur le sens profond de ces récits ancestraux. .

Bibliothèque de Saint-Aubin-le-Cloud 1 Rue des Écoles Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 81 55

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English : Exposition – Au bout du conte

L’événement Exposition – Au bout du conte Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine