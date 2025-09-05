Exposition au Café La Belle Poule Amboise

Exposition au Café La Belle Poule Amboise vendredi 5 septembre 2025.

Exposition au Café La Belle Poule

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-05

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-09-05

Venez découvrir une double exposition de peintures et poèmes mais aussi de céramiques au Café La Belle Poule du vendredi 5 septembre au jeudi 2 octobre 2025.

Du 5 septembre au 2 octobre 2025, le café associatif La Belle Poule a le plaisir de vous présenter une double exposition des peintures et poèmes de Karine Tachau et des céramiques de Gilles Rey-Giraud.

Entrée libre.

Vernissage le vendredi 5 septembre à 18h30. .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org

English :

Come and discover a double exhibition of paintings, poems and ceramics at Café La Belle Poule from Friday September 5 to Thursday October 2, 2025.

German :

Entdecken Sie eine Doppelausstellung von Gemälden und Gedichten, aber auch von Keramiken im Café La Belle Poule von Freitag, dem 5. September, bis Donnerstag, dem 2. Oktober 2025.

Italiano :

Venite a scoprire una doppia mostra di dipinti e poesie e di ceramiche al Café La Belle Poule da venerdì 5 settembre a giovedì 2 ottobre 2025.

Espanol :

Venga a descubrir una doble exposición de pinturas y poemas, así como de cerámicas, en el Café La Belle Poule, del viernes 5 de septiembre al jueves 2 de octubre de 2025.

L’événement Exposition au Café La Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE AMBOISE