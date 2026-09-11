Exposition au Café Marylène Rue de Saint-Sébastian Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Exposition au Café Marylène

Rue de Saint-Sébastian Café Marylène Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-09-13

Nous prendrons la mer avec nous Exposition de Maud Veith du 13/09 au 28/11

Vernissage le dimanche 13/09 à 19h, dans le cadre du festival I·C·E

Visites sur rdv du mercredi au samedi. Accueil et médiation pour les groupes, scolaires… sur réservation.

cafe@marylene.net / 09 79 11 10 59 .

Rue de Saint-Sébastian Café Marylène Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 9 79 11 10 59

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English :

L’événement Exposition au Café Marylène Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX