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AGENDA · Plougasnou

Exposition au Café Marylène Rue de Saint-Sébastian Plougasnou

dimanche 13 septembre 2026 · Rue de Saint-Sébastian · Plougasnou

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Rue de Saint-Sébastian
Adresse
Café Marylène
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Exposition au Café Marylène

Rue de Saint-Sébastian Café Marylène Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-09-13

Nous prendrons la mer avec nous Exposition de Maud Veith du 13/09 au 28/11
Vernissage le dimanche 13/09 à 19h, dans le cadre du festival I·C·E

Visites sur rdv du mercredi au samedi. Accueil et médiation pour les groupes, scolaires… sur réservation.
cafe@marylene.net / 09 79 11 10 59   .

Rue de Saint-Sébastian Café Marylène Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 9 79 11 10 59 

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English :

L’événement Exposition au Café Marylène Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX

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