Exposition au Café Marylène Rue de Saint-Sébastian Plougasnou
dimanche 13 septembre 2026 · Rue de Saint-Sébastian · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Exposition au Café Marylène
Rue de Saint-Sébastian Café Marylène Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-09-13
Nous prendrons la mer avec nous Exposition de Maud Veith du 13/09 au 28/11
Vernissage le dimanche 13/09 à 19h, dans le cadre du festival I·C·E
Visites sur rdv du mercredi au samedi. Accueil et médiation pour les groupes, scolaires… sur réservation.
cafe@marylene.net / 09 79 11 10 59 .
Rue de Saint-Sébastian Café Marylène Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 9 79 11 10 59
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English :
L’événement Exposition au Café Marylène Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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