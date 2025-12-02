Exposition au Centre de Danse et d’Art Contempoprain du Studio du Faubourg Le studio du Faubourg Aix-en-Provence
Exposition au Centre de Danse et d’Art Contempoprain du Studio du Faubourg Le studio du Faubourg Aix-en-Provence mardi 2 décembre 2025.
Exposition au Centre de Danse et d’Art Contempoprain du Studio du Faubourg
Du 02/12 au 23/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h30. Le studio du Faubourg 27b rue du 11 Novembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-02
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-02
Exposition collective d’art contemporain. 7 Artistes exposants peintures, dessins, photos, arts numériques, sculptures.
.
Le studio du Faubourg 27b rue du 11 Novembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 74 47 65 lestudiexpos@gmail.com
English :
Group exhibition of contemporary art. 7 exhibiting artists: paintings, drawings, photos, digital art, sculptures.
German :
Gruppenausstellung zeitgenössischer Kunst. 7 ausstellende Künstler: Gemälde, Zeichnungen, Fotos, digitale Kunst, Skulpturen.
Italiano :
Mostra collettiva di arte contemporanea. 7 artisti espositori: dipinti, disegni, foto, arte digitale, sculture.
Espanol :
Exposición colectiva de arte contemporáneo. 7 artistas expositores: pinturas, dibujos, fotografías, arte digital, esculturas.
L’événement Exposition au Centre de Danse et d’Art Contempoprain du Studio du Faubourg Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence