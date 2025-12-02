Exposition au Centre de Danse et d’Art Contempoprain du Studio du Faubourg Le studio du Faubourg Aix-en-Provence

Exposition au Centre de Danse et d’Art Contempoprain du Studio du Faubourg

Du 02/12 au 23/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h30. Le studio du Faubourg 27b rue du 11 Novembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-12-02

fin : 2025-12-23

2025-12-02

Exposition collective d’art contemporain. 7 Artistes exposants peintures, dessins, photos, arts numériques, sculptures.

Le studio du Faubourg 27b rue du 11 Novembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 74 47 65 lestudiexpos@gmail.com

English :

Group exhibition of contemporary art. 7 exhibiting artists: paintings, drawings, photos, digital art, sculptures.

German :

Gruppenausstellung zeitgenössischer Kunst. 7 ausstellende Künstler: Gemälde, Zeichnungen, Fotos, digitale Kunst, Skulpturen.

Italiano :

Mostra collettiva di arte contemporanea. 7 artisti espositori: dipinti, disegni, foto, arte digitale, sculture.

Espanol :

Exposición colectiva de arte contemporáneo. 7 artistas expositores: pinturas, dibujos, fotografías, arte digital, esculturas.

