Exposition au château de Maison-Maugis Parcours Art et Patrimoine en Perche 06 – Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne, 30 mai 2025 07:00, Cour-Maugis sur Huisne.

Orne

Exposition au château de Maison-Maugis Parcours Art et Patrimoine en Perche 06 Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-30

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-05-30

6ème édition du Parcours Art et Patrimoine en Perche qui se renouvelle ! Un parcours patrimonial de prestige avec 9 sites ouverts dont le château de Maison-Maugis.

Pratique ouvert tous les week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30. Lors du week-end d’inauguration (30, 31 mai & 1er juin), les expositions sont ouvertes gratuitement.

6ème édition du Parcours Art et Patrimoine en Perche qui se renouvelle ! Un parcours patrimonial de prestige avec 9 sites ouverts dont le château de Maison-Maugis.

Pratique ouvert tous les week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30. Lors du week-end d’inauguration (30, 31 mai & 1er juin), les expositions sont ouvertes gratuitement. .

Maison-Maugis Château de Maison-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie

English : Exposition au château de Maison-Maugis Parcours Art et Patrimoine en Perche 06

the 6th edition of the Parcours Art et Patrimoine en Perche is back! A prestigious heritage trail with 9 open sites, including the Château de Maison-Maugis.

Practicalities: open every weekend and public holiday from 2.30pm to 6.30pm. During the opening weekend (May 30, 31 & June 1), exhibitions are open free of charge.

German :

6. Ausgabe des Parcours Kunst und Kulturerbe im Perche, der sich erneuert! Ein prestigeträchtiger Kulturerbe-Parcours mit 9 geöffneten Standorten, darunter das Schloss Maison-Maugis.

Praktische Informationen: An allen Wochenenden und Feiertagen von 14:30 bis 18:30 Uhr geöffnet. Am Eröffnungswochenende (30., 31. Mai & 1. Juni) sind die Ausstellungen kostenlos geöffnet.

Italiano :

torna la 6ª edizione del Parcours Art et Patrimoine en Perche! Un prestigioso percorso patrimoniale con 9 siti aperti, tra cui il Castello di Maison-Maugis.

Modalità d’uso: aperto tutti i fine settimana e i giorni festivi dalle 14.30 alle 18.30. Durante il weekend di apertura (30, 31 maggio e 1° giugno), le mostre sono aperte gratuitamente.

Espanol :

¡Vuelve la 6ª edición del Parcours Art et Patrimoine en Perche! Un prestigioso recorrido patrimonial con 9 lugares abiertos, entre ellos el Château de Maison-Maugis.

Aspectos prácticos: abierto todos los fines de semana y festivos de 14.30 a 18.30 h. Durante el fin de semana de apertura (30, 31 de mayo y 1 de junio), las exposiciones son gratuitas.

L’événement Exposition au château de Maison-Maugis Parcours Art et Patrimoine en Perche 06 Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-05-19 par OT CdC Coeur du Perche