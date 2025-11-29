Exposition “Au cœur de la couleur” Jardin Atelier Saint-Briac-sur-Mer

Exposition “Au cœur de la couleur”

Jardin Atelier 6, chemin Tertre Vincent Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Dans son atelier, Monik Rabasté reprend ses palettes et ses pinceaux.

Rivages en mémoire et paysages intérieurs se mêlent sur les toiles, en résonance avec les nuances automnales du jardin.

Du figuratif à un récit plus abstrait, la couleur s’y déploie librement, en tous formats — une belle invitation artistique pour cette fin d’année.

Exposition ouverte uniquement les week-ends de 14 h à 18 h et sur rendez-vous 06.86.27.21.89. .

Jardin Atelier 6, chemin Tertre Vincent Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 27 21 89

