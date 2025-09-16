Exposition Au coeur de la Forêt Saumur

8 bis quai Carnot Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-21

2025-09-16 2025-09-22

Exposition prêtée par le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine.

En 2018, pour la 2ème édition de son concours photo, le PNR Loire-Anjou-Touraine a choisi d'explorer la forêt.

A l'occasion de la Semaine européenne du Développement durable, l'Office de Tourisme vous invite à venir découvrir les photos primées par le jury et le public, ainsi que les photos de Louis-Marie Préau. Photographe nature professionnel depuis plus de 15 ans, il s'attache à partager avec le plus grand nombre son amour de la nature et l'intérêt de sa préservation.

PRECISIONS HORAIRES

Du mardi 16 au dimanche 21 septembre 2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 18h30. Le dimanche de 10h à 17h.

Du 22/09 au 11/10/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. .

8 bis quai Carnot Saumur 49415 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Exhibition on loan from the Loire-Anjou-Touraine Regional Nature Park.

German :

Ausstellung, ausgeliehen vom Regionalen Naturpark Loire-Anjou-Touraine.

Italiano :

Mostra in prestito dal Parco Naturale Regionale della Loira-Anjou-Touraine.

Espanol :

Exposición cedida por el Parque Natural Regional del Loira-Anjou-Touraine.

