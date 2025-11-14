Exposition » Au cœur de la Maintenance » Lycee Borda à DAX Dax

Exposition » Au cœur de la Maintenance » Vendredi 14 novembre, 09h00 Lycee Borda à DAX Landes

Début : 2025-11-14T09:00:00 – 2025-11-14T17:00:00

Fin : 2025-11-14T09:00:00 – 2025-11-14T17:00:00

Le coup de projecteur « Au coeur de la maintenance » met en lumière les compétences requises et les défis des métiers de la maintenance industrielle à travers des ateliers immersifs.

« Au coeur de la maintenance » comprend 7 ateliers :

Alerte rouge ! : tester la précision et la coordination sous pression en guidant un crochet sans déclencher une alarme.

Intervention : appliquer des consignes précises pour effectuer une intervention sécurisée en binôme.

Robinets clés : remplacer des vannes défectueuses en utilisant les outils adéquats sans endommager les infrastructures.

À la recherche des défauts cachés : inspecter minutieusement un réseau de tuyaux et détecter les anomalies à corriger.

Pharmatest : contrôler la qualité de matières premières pour la fabrication d’un médicament.

Pharmatri : assurer le tri et le contrôle des médicaments en fonction des normes de qualité.

La sécurité, l’affaire de tous : simuler des prises de décision collectives en matière de prévention et de gestion des incidents.

Lycee Borda à DAX 7 avenue Paul Doumer 40100 DAX Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

Exposition du Coup de projecteur » Au coeur de la maintenance » et présentation du plateau technique du lycée Borda, des formations en maintenance industrielle et électricité industrie découverte métier