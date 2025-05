Exposition Au coeur de l’Albret – Médiathèque André Bégoule Lavardac, 20 mai 2025 07:00, Lavardac.

Lot-et-Garonne

Exposition Au coeur de l’Albret Médiathèque André Bégoule 53 Avenue du Général de Gaulle Lavardac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-20

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-05-20

Venez découvrir la richesse et la diversité du territoire de l’Albret à travers une exposition itinérante exceptionnelle « Au cœur de l’Albret ». Du 20 mai au 7 juin, plongez au cœur de ce magnifique territoire grâce à 33 panneaux hauts de gamme, chacun mettant en lumière une des charmantes communes de l’Albret. Laissez-vous conter par l’image, l’histoire, le patrimoine et les particularités de chaque village et ville.

Mardi 3 juin à 18h, rencontre autour de l’exposition avec Alain Lorenzelli, Président d’Albret Communauté et Ludovic Biasotto, Maire de Lavardac. Vous pourrez échanger avec eux autour de notre belle Communauté de Communes. .

