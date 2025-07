Exposition Au coeur de l’Ukraine Galerie des Corsaires Bayonne

Exposition Au coeur de l’Ukraine

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-15

fin : 2025-08-02

2025-07-15

Au départ de la série au cœur de l’Ukraine je cherchais à exprimer mes sentiments sur la période grave que traverse mon pays.

Rapidement j’ai compris que je veux opposer mes souvenirs, espoirs, ressentis comme une barrière contre la réalité affreuse. Les premiers tableaux me servaient de pratique méditative en quelque sorte. Je les ai peints dans un album que j’avais chez moi avec des gouaches que j’avais déjà. Petit à petit, une série est née et pour garder une cohérence entre les tableaux, il me fallut des règles. Ainsi, les tableaux sont basés sur les trois couleurs fondamentales: rouge, jaune et bleu. D’autres couleurs se rajoutent par-dessus cette base. La simplification dans des formes des fleurs, personnages, visages est recherchée. .

