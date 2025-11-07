Exposition « au coeur des prides » Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS

Exposition « au coeur des prides » Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS vendredi 7 novembre 2025.

De New York à Paris, de Barcelone à d’autres capitales, les Prides colorent les rues et les remplissent d’une énergie singulière : celle d’un mouvement collectif où l’intime devient politique. Derrière chaque sourire, chaque geste, chaque costume flamboyant ou regard discret, se cache une histoire – une affirmation de soi, une lutte contre l’effacement, une célébration.

Au cœur des Prides témoigne de la diversité des corps, des visages et des émotions qui composent ces cortèges. Elle cherche à montrer la Pride non seulement comme une fête, mais aussi comme un acte de résistance, un cri de liberté et de visibilité car là où la Pride affirme la dignité et la joie d’être soi, le préjudice rappelle que cette liberté reste fragile, toujours menacée par les discriminations, l’exclusion ou la violence.

Entre fierté et combat, fête et mémoire, cette exposition explore la tension qui traverse les Prides du monde : célébrer ce qui est conquis, tout en rappelant ce qui reste à défendre.

Sabria Benzarti

Particulièrement

attachée à la photographie sociale, Sabria Benzarti analyse au travers de ses

lieux de vie les relations interpersonnelles et les moments d’humanité au sein

de sa communauté. »

Vernissage : Vendredi 7 novembre 2025 à 19h

Du vendredi 07 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

samedi

de 09h30 à 17h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS

+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini