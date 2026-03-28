Exposition – Au coeur du japon Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Cette exposition vise à rendre compte du Japon d’aujourd’hui, entre tradition et modernité. Surtout, elle souligne ceux et celles qui façonnent le pays, des plus grandes villes aux territoires ruraux. Entre ses découvertes des paysages et des coutumes locales, Alice Breton-Vazart pose un regard sensible sur les habitants du Japon.

Du 31 mars au 25 avril – Vernissage le mercredi 1er avril à 19h30.

« Au coeur du Japon », par Alice Breton, retrace une immersion de cinq semaines au pays du Soleil Levant, entre octobre et novembre 2025.

Du mardi 31 mars 2026 au samedi 25 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



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