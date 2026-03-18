Exposition Au cœur du Tendre Aurélie Sicas Galerie Ramand Aix-en-Provence

Exposition Au cœur du Tendre Aurélie Sicas

Du 11/04 au 13/06/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. Galerie Ramand 8 rue Cardinale Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-11

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-04-11

Pour sa première exposition personnelle à la Galerie Ramand Aurélie Sicas vous invite à explorer un nouveau territoire de recherche celui de la tendresse.

Au cœur du Tendre s’inspire de la célèbre Carte du Tendre imaginée par Madeleine de Scudéry au XVIIe siècle, en réinterprétant certaines œuvres de l’histoire de l’art l’artiste revisite à travers le dessin au fusain les multiples paysages de l’amour, du lien et de l’affection réciproque.



Vernissage le samedi 11 avril à 16h. .

Galerie Ramand 8 rue Cardinale Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 42 26 10 contact@galerieramand.com

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English :

For her first solo show at Galerie Ramand, Aurélie Sicas invites you to explore a new territory of research: that of tenderness.

L’événement Exposition Au cœur du Tendre Aurélie Sicas Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence