Exposition Au Coeur du Vivant Fanny Ferré Bourges

Rue Jacques Coeur Bourges Cher

Tarif : 12 EUR

Début : Vendredi 26 mai 2025, 10:00

Fin : 5 octobre 2025, 12:15

2025-05-26 2025-09-01 2025-10-01

Dans le cadre des 50 ans de la Galerie Capazza, temple de l’art contemporain, le Palais Jacques Coeur accueille l’exposition « Au coeur du Vivant » de Fanny Ferré afin de faire dialoguer ce monument incontournable à l’architecture gothique flamboyante.

A travers ces oeuvres, elle raconte ses rencontres, son parcours, ses voyages et révèle une harmonie à la fois poétique, délicate et hors du temps.

L’artiste, Fanny Ferré façonne la terre, métamorphose la matière brute et insuffle la vie. Au cœur du palais, ses œuvres précieuses se fondent avec élégance dans la blancheur minérale de l’édifice.

Leur intensité expressive singulière résonne dans ce lieu, témoin vibrant d’une humanité en quête celle d’un être curieux, épris d’exploration, de rencontres et d’évasion. À travers elles, Fanny Ferré célèbre l’humain. Véritable figure païenne, elle incarne une puissance créatrice qui nous invite à méditer sur notre condition et notre essence. 12 .

Rue Jacques Coeur, Bourges 18000, Cher, Centre-Val de Loire
+33 2 48 24 79 42

English :

As part of the 50th anniversary of Galerie Capazza, a temple of contemporary art, the Palais Jacques Coeur is hosting Fanny Ferré’s exhibition « Au coeur du Vivant », a dialogue between this landmark monument and its flamboyant Gothic architecture.

German :

Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Galerie Capazza, einem Tempel für zeitgenössische Kunst, wird im Palais Jacques Coeur die Ausstellung « Au coeur du Vivant » von Fanny Ferré gezeigt, um dieses unumgängliche Bauwerk mit der flamboyanten gotischen Architektur in einen Dialog zu bringen.

Italiano :

Nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della Galerie Capazza, tempio dell’arte contemporanea, il Palais Jacques Coeur ospita la mostra « Au coeur du Vivant » di Fanny Ferré, che riunisce questo monumento chiave e la sua architettura gotica fiammeggiante.

Espanol :

En el marco de las celebraciones del 50 aniversario de la Galería Capazza, templo del arte contemporáneo, el Palacio Jacques Coeur acoge una exposición titulada « Au coeur du Vivant », de Fanny Ferré, que reúne este monumento clave y su flamígera arquitectura gótica.

