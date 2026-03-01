Exposition Au Cœur du Vivant La Terasse de l’Etre Mauges-sur-Loire

Exposition Au Cœur du Vivant

La Terasse de l’Etre 38 Rue de l’Evre Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-11 2026-04-12

Exposition de peinture à La Terasse de l’Etre à Notre-Dame-du-Marillais.

La Terrasse de l’Etre vous propose une exposition de l’artiste peintre onirique Jalo

Né au croisement de deux mondes, mon parcours artistique s’enracine dans la proximité avec la nature: les cycles de vie et de mort, ainsi que dans la conscience sociale, l’élan créatif et l’envie d’émancipation.

Cette tension fertile nourrit encore aujourd’hui mon imaginaire.

Les contes et légendes m’ont initié à l’art du récit visuel.

Puis mes rencontres, mes voyages et mes engagements ont enrichi cette trame.

À Londres, j’ai découvert le street art, les milieux alternatifs et les univers psychédéliques, qui m’ont ouvert à une liberté d’expression radicale. .

La Terasse de l’Etre 38 Rue de l’Evre Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 64 12 53 laterrassedeletre@gmail.com

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English :

Painting exhibition at La Terasse de l’Etre in Notre-Dame-du-Marillais.

L’événement Exposition Au Cœur du Vivant Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges