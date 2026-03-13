Exposition Au-delà de l’aube Les Amis des Arts Aix-en-Provence

Exposition Au-delà de l’aube

Du 10/04 au 23/04/2026 tous les jours de 10h à 18h30. Les Amis des Arts 26 cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-23 18:30:00

Date(s) :

2026-04-10

L’exposition Au-delà de l’aube offre un regard singulier sur notre environnement naturel. À travers une palette de couleurs audacieuses et des compositions dynamiques, Sandrine Berthon célèbre la beauté et la diversité du monde qui nous entoure.

Ses tableaux captivent par leur énergie et leur émotion, invitant le spectateur à une exploration sensorielle et spirituelle. En fusionnant l’abstraction et la réalité, chaque tableau devient une fenêtre ouverte sur des paysages intérieurs et extérieurs, où la nature en particulier se révèle dans toute sa splendeur.

Chaque œuvre raconte une histoire, chaque histoire est un voyage ou un rêve qui se dévoile. .

Les Amis des Arts 26 cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 75 22 38 reynier.valadon@wanadoo.fr

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English :

Au-delà de l’aube is a unique look at our natural environment. Through a bold color palette and dynamic compositions, Sandrine Berthon celebrates the beauty and diversity of the world around us.

L’événement Exposition Au-delà de l’aube Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence