EXPOSITION AU DELÀ DES APPARANCES

11 place Ferrer Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-03

Exposition de Tatiana Rozenblat au-delà des apparences

Vernissage le 3 avril à 18h

Exposition de Tatiana Rozenblat au-delà des apparences

Vernissage le 3 avril à 18h

En complément, le mercredi 22 avril, deux ateliers animé par Tatiana Rozenblat seront proposés

– De 10h à 12h Peindre avec le papier, pour les adultes (20 €, matériel et collation compris).

– De 14h à 16h Petit papier deviendra grand, pour les enfants à partir de 6 ans

Jeux sur les textures, les gestes et les matières dans l’idée d’établir un rapport inversé, où le papier se débarrasse de sa fonction de support pour être au cœur de l’acte créateur. Une expérience sans cesse renouvelée selon sa sensibilité. .

11 place Ferrer Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 11 72 27 13 cafedeco34@gmail.com

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English :

Tatiana Rozenblat exhibition beyond appearances

Opening April 3 at 6 pm

L’événement EXPOSITION AU DELÀ DES APPARANCES Capestang a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN