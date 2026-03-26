EXPOSITION AU DELÀ DES APPARANCES Capestang
EXPOSITION AU DELÀ DES APPARANCES Capestang vendredi 3 avril 2026.
EXPOSITION AU DELÀ DES APPARANCES
11 place Ferrer Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-03
Exposition de Tatiana Rozenblat au-delà des apparences
Vernissage le 3 avril à 18h
Exposition de Tatiana Rozenblat au-delà des apparences
Vernissage le 3 avril à 18h
En complément, le mercredi 22 avril, deux ateliers animé par Tatiana Rozenblat seront proposés
– De 10h à 12h Peindre avec le papier, pour les adultes (20 €, matériel et collation compris).
– De 14h à 16h Petit papier deviendra grand, pour les enfants à partir de 6 ans
Jeux sur les textures, les gestes et les matières dans l’idée d’établir un rapport inversé, où le papier se débarrasse de sa fonction de support pour être au cœur de l’acte créateur. Une expérience sans cesse renouvelée selon sa sensibilité. .
11 place Ferrer Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 11 72 27 13 cafedeco34@gmail.com
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English :
Tatiana Rozenblat exhibition beyond appearances
Opening April 3 at 6 pm
L’événement EXPOSITION AU DELÀ DES APPARANCES Capestang a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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