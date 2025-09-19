Exposition au-delà des apparences Théâtre de Lunéville Lunéville

vendredi 19 septembre 2025.

Exposition au-delà des apparences

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Vendredi 2025-09-19 14:00:00

2025-09-21 19:00:00

2025-09-19

Exposition proposée dans le cadre des journée du patrimoine 2025, avec à l’affiche 25 artistes avec de la sculpture verre, sculpture métal, dessin, sculpture, céramique, peinture, photographie, plasticiens et gravure. Entrée libre et gratuite les 19, 20 et 21 septembre de 14h à 19h.Tout public

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 84 17 rpeccas @ mairie-luneville.fr

English :

Exhibition as part of Heritage Day 2025, featuring 25 artists working in glass sculpture, metal sculpture, drawing, sculpture, ceramics, painting, photography, plastic arts and engraving. Free admission on September 19, 20 and 21 from 2pm to 7pm.

German :

Die Ausstellung wird im Rahmen der Tage des Kulturerbes 2025 veranstaltet und zeigt 25 Künstler aus den Bereichen Glasplastik, Metallplastik, Zeichnung, Skulptur, Keramik, Malerei, Fotografie, plastische Kunst und Gravur. Freier Eintritt am 19., 20. und 21. September von 14:00 bis 19:00 Uhr.

Italiano :

Una mostra nell’ambito della Giornata del Patrimonio 2025, con 25 artisti che lavorano nella scultura in vetro, scultura in metallo, disegno, scultura, ceramica, pittura, fotografia, arti plastiche e incisione. Ingresso libero il 19, 20 e 21 settembre dalle 14.00 alle 19.00.

Espanol :

Exposición en el marco del Día del Patrimonio 2025, con 25 artistas que trabajan la escultura en vidrio, la escultura en metal, el dibujo, la escultura, la cerámica, la pintura, la fotografía, las artes plásticas y el grabado. Entrada gratuita los días 19, 20 y 21 de septiembre de 14:00 a 19:00 horas.

