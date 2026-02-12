Exposition Au-delà des frontières par Val de Lire

Eglise Saint-Etienne Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-05 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Exposition Au-delà des frontières Par Val de Lire

Pour sa 41e édition, le Salon du Livre Jeunesse Val de Lire change de formule.

L’église Saint-Étienne n’accueillera pas les œuvres d’un invité à l’honneur mais celles de quatre invités au Salon le mangaka Sourya Sihachakr, le bédéiste et réalisateur Ulysse Malassagne, l’illustrateur Stéphane Kiehl et l’auteure-illustratrice et plasticienne Natali Fortier.

Une exposition Au-delà des frontières qui invite au voyage dans des univers artistiques marqués, issus de médias différents (album, BD et manga).

Entrée libre .

Eglise Saint-Etienne Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 75 66 association@valdelire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Au-delà des frontières exhibition by Val de Lire

L’événement Exposition Au-delà des frontières par Val de Lire Beaugency a été mis à jour le 2026-02-12 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE